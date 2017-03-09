美常驻联合国代表称安理会正研究所有对朝选项 3月8日，日美韩三国常驻联合国代表（左起）别所浩郎、黑莉、赵兑烈在安理会紧急会议后于纽约的联合国总部出席记者会。（共同社）

【共同社纽约3月8日电】美国常驻联合国代表黑莉8日在联合国安理会关于朝鲜发射弹道导弹召开的紧急会议后与日韩两国的常驻联合国代表一同出席记者会，黑莉表示就如何应对朝鲜“正在研究所有选项”。她暗示采取强硬措施遏制导弹射弹也已被纳入考虑范围，强力牵制朝鲜。

安理会轮值主席、英国常驻联合国代表里克罗夫特在会议结束后对媒体称：“理事国要求所有的联合国成员国为完全履行对朝制裁决议做出更大努力。”

黑莉还称朝鲜领导人“并不是一个有理性的人”，对于无视安理会决议仍在开发核与导弹的朝鲜劳动党委员长金正恩进行了批评。对于中国分别要求朝鲜及美韩两国停止导弹试射和大规模军演，她表示“必须确认朝鲜正积极行动”。

中国常驻联合国代表刘结一在接受共同社采访时证实中国已建议双方都保持克制，他还称只要有政治意愿并非难事。

日本常驻联合国代表别所浩郎指出，部分弹道导弹落入的日本专属经济区（EEZ）内可能会有渔民等正在展开作业，“无论如何也不能容忍”。

据里克罗夫特透露，紧急会议还提及了韩国部署美军最尖端陆基导弹拦截系统“萨德”（THAAD）一事及朝鲜被怀疑有组织参与的金正男遇害案。（完）