安理会召开紧急会议 日美韩拟构筑对朝包围网 3月8日，安理会在纽约联合国总部召开紧急会议前，中国常驻联合国代表刘结一接受媒体采访。（共同社）

【共同社纽约3月8日电】联合国安理会当地时间8日上午就朝鲜发射弹道导弹召开紧急闭门会议。安理会已发表媒体声明以发射弹道导弹“严重违反”安理会制裁决议为由予以强烈谴责，并要求朝鲜自觉停止核与导弹开发，日美韩三国力争针对朝鲜构筑国际包围网。

据朝中社报道，朝鲜外务省发言人8日就安理会媒体声明表示“全面反对”。中国常驻联合国代表刘结一在会前向媒体表示，最重要的是为实现朝鲜半岛无核化缓解紧张局势并推进对话。

此次紧急会议由日美韩提出召开。安理会在紧急会议前于7日发表了媒体声明，目的在于彰显国际社会的迅速团结，加大国际施压力度。声明中甚至并没有写入导弹落下地点在日本附近一事，可见当时优先考虑的是速度。

作为非常任理事国的日本认为3枚导弹落在日本专属经济区（EEZ）一事很严重，因而美国在声明中增加了“对朝鲜挑战安理会之举表示严重关切”的表述，不过内容基本沿袭了以往的媒体声明。

去年8月朝鲜发射的弹道导弹有一部分落在日本近海时，美国曾欲在媒体声明中写入“对于导弹落在日本附近一事尤其表示关切”，但因中国要求删除这一内容而导致发表延后，此次做法可能是为了避免上述情况重演。

朝鲜此次发射导弹后，美韩两军宣布已开始在韩国部署中俄两国反对的美军最尖端陆基导弹拦截系统“萨德”（THAAD），此次做法可能也是为了将中俄的反对控制在最低程度。（完）