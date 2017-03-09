日防卫相认同体现战前教育理念的《教育敕语》

【共同社3月9日电】日本防卫相稻田朋美8日在参院预算委员会会议上就体现战前教育基本理念的《教育敕语》表示认同称：“我认为并不全然错误。日本力争成为道义国家的精神不变，应该恢复这种精神。”她在回答社民党议员福岛瑞穗围绕学校法人“森友学园”运营的幼儿园相关教育的提问时作出了这番表态。在野党或以这属于回到战前的想法为由加强批评。

稻田赞同森友学园让幼儿园儿童背诵教育敕语的言论被刊登在2006年的杂志上，福岛因此向其确认了现在的想法。

稻田强调称：“孝顺父母及珍惜朋友等核心部分现在也很重要。应该恢复核心的部分。”她表示：“现在三重县还有高中在校园里放置教育敕语之碑，在父亲母亲节让学生全文抄写教育敕语。”

教育敕语以明治天皇的名义于1890年颁布，表明了国民道德的根源及教育的基本理念。由于与昭和时期军国主义教育挂钩，众参两院1948年通过了排除和使之失效的决议。

稻田最初没有直接回答提问，而是主张“福岛您本人担任阁僚时曾就自卫队回答‘社民党的基本方针违反宪法，但作为大臣是合宪的’”。

对此，参院预算委员会委员长山本一太（自民党）提醒稻田“希望答辩简洁明了”。稻田也在众院预算委员会上多次被告知“答辩过长”等。

在野党还就在南苏丹参与联合国维和行动（PKO）的自卫队部队活动日报问题追究稻田责任，要求其辞职。（完）