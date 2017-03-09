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日防卫相认同体现战前教育理念的《教育敕语》

2017年03月09日

日防卫相认同体现战前教育理念的《教育敕语》

日防卫相认同体现战前教育理念的《教育敕语》

3月8日下午，日本防卫相稻田朋美在参院预算委员会会议上回答社民党议员福岛瑞穗的提问。（共同社）

　　【共同社3月9日电】日本防卫相稻田朋美8日在参院预算委员会会议上就体现战前教育基本理念的《教育敕语》表示认同称：“我认为并不全然错误。日本力争成为道义国家的精神不变，应该恢复这种精神。”她在回答社民党议员福岛瑞穗围绕学校法人“森友学园”运营的幼儿园相关教育的提问时作出了这番表态。在野党或以这属于回到战前的想法为由加强批评。

　　稻田赞同森友学园让幼儿园儿童背诵教育敕语的言论被刊登在2006年的杂志上，福岛因此向其确认了现在的想法。

　　稻田强调称：“孝顺父母及珍惜朋友等核心部分现在也很重要。应该恢复核心的部分。”她表示：“现在三重县还有高中在校园里放置教育敕语之碑，在父亲母亲节让学生全文抄写教育敕语。”

　　教育敕语以明治天皇的名义于1890年颁布，表明了国民道德的根源及教育的基本理念。由于与昭和时期军国主义教育挂钩，众参两院1948年通过了排除和使之失效的决议。

　　稻田最初没有直接回答提问，而是主张“福岛您本人担任阁僚时曾就自卫队回答‘社民党的基本方针违反宪法，但作为大臣是合宪的’”。

　　对此，参院预算委员会委员长山本一太（自民党）提醒稻田“希望答辩简洁明了”。稻田也在众院预算委员会上多次被告知“答辩过长”等。

　　在野党还就在南苏丹参与联合国维和行动（PKO）的自卫队部队活动日报问题追究稻田责任，要求其辞职。（完）

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