驻冲绳美军高官称所有冲绳基地均可实现日美共用 3月8日下午，驻冲绳美军最高长官、冲绳地区协调官尼克尔森在位于冲绳县北谷町的瑞庆览军营召开记者会，称未来称所有冲绳基地均可实现日美共用。（共同社）

【共同社3月9日电】驻冲绳美军最高长官、冲绳地区协调官尼克尔森（兼任驻日美海军陆战队司令）8日表示，“所有的驻冲绳美军基地都可（与自卫队）整合”，对未来共同使用基地显示出积极态度。他表示这是个人观点，称为加强日美同盟，有必要从推进美军和自卫队运用及训练一体化的观点出发讨论共用一事。

冲绳集中了美军拥有管理权的驻日美军专用设施中的约七成，被作为过重基地负担的代表例子。日本防卫相稻田朋美也表达了有必要在冲绳推进共用的想法。

尼克尔森在位于冲绳县北谷町的瑞庆览军营召开记者会，指出在日本本土正在推进共用基地。他表示，作为普天间机场（宜野湾市）搬迁目的地的施瓦布军营（名护市）未来“也应成为运用（计划在陆上自卫队部署的）日本的新型运输机‘鱼鹰’，陆上和海上自卫队队员的活动场所”。

稻田2月在众院预算委员会会议上就冲绳基地共用一事表示，“从日美间紧密的运用协调、扩大相互运用性以及与当地构筑更为坚固关系的角度出发，这应该是今后去完善的领域之一。”

此外，尼克尔森就嘉手纳基地（嘉手纳町等地）周边居民起诉美军飞机噪音案表示，“飞行员必须保证一定的飞行时间。”他表示，若限制训练会影响突发情况时的应对，因此对居民提出的夜间和清晨停止飞行要求展现出消极态度。（完）