天野之弥将第三次出任IAEA总干事 3月8日，国际原子能机构（IAEA）例行理事会就新总干事人选全会一致任命现处于第二个任期的天野之弥出任。图为天野获得任命后在维也纳面向媒体发言。（共同社）

【共同社维也纳3月9日电】国际原子能机构（IAEA）例行理事会8日就12月就任的新总干事人选全会一致任命现处于第二个任期的天野之弥（69岁）出任。在9月的年度大会上将正式决定第三次当选。天野原为外交官，于2009年12月成为首位来自亚洲的总干事。

新总干事的任期是12月起的四年。在朝鲜强行进行核试验和发射弹道导弹、美国特朗普政府暗示重新考虑伊朗与欧美等六国的核协议的情况下，天野作为被称为“核问题守护者”的IAEA最高层，将继续承担核不扩散的重任。

获得任命后，天野向媒体就朝鲜的核问题强调“（若相关国家达成共识）将为能重启核计划验证工作继续准备”。对于伊朗方面核协议的履行状况也称“会密切监督”。

天野在防止核技术转为军事用途方面取得了成果，包括写入伊朗核协议的该国核开发限制的验证工作等。此外，他还汇总了总结福岛核事故的最终报告，吸取经验教训加强核电站安全。

在和平利用核能方面，他促进成员国将技术用于防止寨卡热扩散、癌症治疗等方面，获得发达国家和发展中国家的广泛支持。

总干事选举的候选人报名去年年底截止，除天野之外没有其他人报名。（完）