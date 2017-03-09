天野之弥将第三次出任IAEA总干事
2017年03月09日
【共同社维也纳3月9日电】国际原子能机构（IAEA）例行理事会8日就12月就任的新总干事人选全会一致任命现处于第二个任期的天野之弥（69岁）出任。在9月的年度大会上将正式决定第三次当选。天野原为外交官，于2009年12月成为首位来自亚洲的总干事。
新总干事的任期是12月起的四年。在朝鲜强行进行核试验和发射弹道导弹、美国特朗普政府暗示重新考虑伊朗与欧美等六国的核协议的情况下，天野作为被称为“核问题守护者”的IAEA最高层，将继续承担核不扩散的重任。
获得任命后，天野向媒体就朝鲜的核问题强调“（若相关国家达成共识）将为能重启核计划验证工作继续准备”。对于伊朗方面核协议的履行状况也称“会密切监督”。
天野在防止核技术转为军事用途方面取得了成果，包括写入伊朗核协议的该国核开发限制的验证工作等。此外，他还汇总了总结福岛核事故的最终报告，吸取经验教训加强核电站安全。
在和平利用核能方面，他促进成员国将技术用于防止寨卡热扩散、癌症治疗等方面，获得发达国家和发展中国家的广泛支持。
总干事选举的候选人报名去年年底截止，除天野之外没有其他人报名。（完）
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