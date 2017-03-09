独家：国际红十字会将首次制定志愿者宪章

国际红十字会将首次制定志愿者宪章 图为2011年5月在东日本大地震灾区岩手县大槌町吉里吉里开展活动的志愿者。（共同社）

【共同社日内瓦3月9日电】9日获悉，随着在灾害现场等从事人道主义援助的志愿者活动遍布世界，红十字会与红新月会国际联合会（IFRC）将制定规定志愿者责任义务和权利的宪章。此举旨在优先考虑人命与健康，努力“减轻灾民痛苦”。据称，这是世界首次由国际组织制定作为志愿者行为准则的宪章。有大量志愿者开展活动的东日本大地震经验教训也将被写入其中，近期将与日本红十字会进行协商。

相关人士透露了上述消息。宪章将在11月于土耳其召开的国际红十字会大会上获得通过。

共同社获得的草案显示，宪章表明保护“人命和健康”以及拒绝歧视等基本理念。作为志愿者的责任义务，强调“重视人性，推进非暴力和和平的文化”等。

另一方面，作为志愿者的权利，明确写道受到与红十字之类的支援团体工作人员平等的对待。支援团体应当保护志愿者安全以及考虑参加人寿保险等。

适用对象主要为灾害志愿者，还写入“努力减轻灾民痛苦，只为灾民需求服务”。不仅是灾害，这一宪章还预想了用于战乱地区的难民支援等。

原则上不收取报酬且自发开展活动的志愿者是人道主义援助第一线不可或缺的存在，但没有明确责任的规章等，也发生了临阵脱逃等道德上的问题。另外，在危险地区如何保护志愿者安全也是一项课题。宪章可能将作为志愿者的活动指针帮助避免第一线的混乱。

相关人士称，国际红十字会将把草案作为基础，与日本红十字会等各国红十字会一同敲定内容，之后征询大会意见。宪章将在获得通过后公开，共享理念的国际组织及非政府组织（NGO）等或将之作为规范。（完）