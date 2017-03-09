美专家分析称朝鲜具备同时发射36枚导弹能力

【共同社华盛顿3月9日电】有关6日发射4枚弹道导弹的朝鲜，美国专家指出其“具有同时发射36枚的能力”，日美韩对朝鲜同时发射多枚导弹实施攻击的警惕感增强。

熟悉朝鲜军事局势的美国专家约瑟夫･伯姆德斯7日在华盛顿召开记者会，以朝鲜拥有相当数量的弹道导弹移动式发射台为根据，指出朝鲜具有同时发射不同种类的36枚导弹的能力。

朝鲜称此次从西北部东仓里发射导弹是针对驻日美军基地的攻击训练。朝鲜中央电视台还播放了从装有发射台的车上几乎同时发射4枚导弹后整齐飞行的画面。6日发射的可能是射程1000公里的“飞毛腿-ER”，与去年9月连续发射的导弹属于同样类型。

伯姆德斯就朝鲜的意图强调称：“他们试图向外界展示破坏导弹防御系统的集中攻击以及能从不同地点同时发射导弹的能力。”

作为加强导弹防御系统措施之一，韩国正推进部署美军最尖端陆基导弹拦截系统“萨德”（THAAD），但一同出席记者会的美国航空太空学者约翰･席林则认为，“若朝鲜精心实施集中攻击的话，即便是萨德也不能保证成功防御。”

朝鲜被视为已完成通过移动式发射台运用的中程弹道导弹“芦洞”和新型中程弹道导弹“舞水端”的实战部署。（完）