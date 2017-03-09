话题：日企别具匠心谋商机 推出锻炼椅等创意家电

日企别具匠心谋商机 推出锻炼椅等创意家电 图为松下公司开发的锻炼躯干核心肌肉群的沙发型设备“核心力量锻炼椅”。（图片不出售）（共同社）

【共同社3月9日电】松下和夏普等日本关西企业正在相继开发创意家电。躯干锻炼设备、可扫描文字的笔型词典、配备单眼显示器的可穿戴终端等，纷纷以别具匠心的产品谋求更大的商机。

松下于2月25日发售了锻炼躯干核心肌肉群的沙发型设备“核心力量锻炼椅”（市场预计售价约32.4万日元，约合人民币2万元）。椅面会摇动，坐着的人会反射性地用力保持平衡，从而锻炼到核心肌肉群。

2000年，以骑马为原型的同类设备“骑马机”发售并成为话题，但热潮只维持了一段时间，对此反思后，公司将座位部分使用合成皮，使其也可以在客厅当椅子用。同时添加了锻炼以外伸展腰部肌肉的功能等。

担任足球选手长友佑都健身教练、监制设备菜单功能的木场克己打包票称“将在短时间内取得有效的成果”。大阪市一家家电大卖场的员工也肯定道“稍微有点贵，但是追求高级感的人也有很多，应该会很畅销”。松下的销售目标是每月1000台。

销售带有蚊香功能的空气净化器等特色家电的夏普于去年12月推出了笔型词典“NAZORU”（市场预计售价约1.4万日元）。笔尖带扫描功能，能够扫描纸上的文字，约2秒将意思显示在侧面的显示屏上。

内置日语词典或英日词典一种。据悉这可节省翻阅词典麻烦，日语款在老年人中受欢迎，而英日款则受需要读英文合同等相关工作人士的追捧。公关负责人称“作为子孙的入学礼物应该会很不错”。

开展医疗和土木工程用眼镜型可穿戴设备业务的WEST UNITIS（位于大阪市）面向普通消费者开发了单眼显示器终端“picoLinker”，计划7月发售（价格未定）。

“picoLinker”约30克重，挂在耳朵上使用。连接智能手机后，面向前方就可确认口袋中手机的显示屏。

相关负责人称：“一边认真想象戴上设备之人在世界到处来往的未来，一边进行了开发。”（完）