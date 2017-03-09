Close

共同网

2017年03月09日 20時42分

  • 订阅服务
  • 广告服务
  • Japanese
  • Traditional Chinese
  • English
  • Korean

more

栏目

返回上一页

订阅内容预览

话题：日企别具匠心谋商机 推出锻炼椅等创意家电

2017年03月09日

日企别具匠心谋商机 推出锻炼椅等创意家电

日企别具匠心谋商机 推出锻炼椅等创意家电

图为松下公司开发的锻炼躯干核心肌肉群的沙发型设备“核心力量锻炼椅”。（图片不出售）（共同社）

　　【共同社3月9日电】松下和夏普等日本关西企业正在相继开发创意家电。躯干锻炼设备、可扫描文字的笔型词典、配备单眼显示器的可穿戴终端等，纷纷以别具匠心的产品谋求更大的商机。

　　松下于2月25日发售了锻炼躯干核心肌肉群的沙发型设备“核心力量锻炼椅”（市场预计售价约32.4万日元，约合人民币2万元）。椅面会摇动，坐着的人会反射性地用力保持平衡，从而锻炼到核心肌肉群。

　　2000年，以骑马为原型的同类设备“骑马机”发售并成为话题，但热潮只维持了一段时间，对此反思后，公司将座位部分使用合成皮，使其也可以在客厅当椅子用。同时添加了锻炼以外伸展腰部肌肉的功能等。

　　担任足球选手长友佑都健身教练、监制设备菜单功能的木场克己打包票称“将在短时间内取得有效的成果”。大阪市一家家电大卖场的员工也肯定道“稍微有点贵，但是追求高级感的人也有很多，应该会很畅销”。松下的销售目标是每月1000台。

　　销售带有蚊香功能的空气净化器等特色家电的夏普于去年12月推出了笔型词典“NAZORU”（市场预计售价约1.4万日元）。笔尖带扫描功能，能够扫描纸上的文字，约2秒将意思显示在侧面的显示屏上。

　　内置日语词典或英日词典一种。据悉这可节省翻阅词典麻烦，日语款在老年人中受欢迎，而英日款则受需要读英文合同等相关工作人士的追捧。公关负责人称“作为子孙的入学礼物应该会很不错”。

　　开展医疗和土木工程用眼镜型可穿戴设备业务的WEST UNITIS（位于大阪市）面向普通消费者开发了单眼显示器终端“picoLinker”，计划7月发售（价格未定）。

　　“picoLinker”约30克重，挂在耳朵上使用。连接智能手机后，面向前方就可确认口袋中手机的显示屏。

　　相关负责人称：“一边认真想象戴上设备之人在世界到处来往的未来，一边进行了开发。”（完）

栏目

返回上一页

编辑推荐
热门点击
东京奥运
灾后重建
福岛核事故
驻日美军
朝鲜半岛
地方频道
首相一日
日中对译
幻灯片播放

下一页

上一页

热门报道
  1. 2017年03月02日天皇夫妇在越南慰问原日军士兵的妻儿
  2. 2017年03月03日详讯2：中国驻日大使批评日美强化同盟
  3. 2017年03月03日关注：安倍力图平息森友学园事件 执政党内部不乏担忧
  4. 2017年03月02日超千户东日本大地震及核事故受害家庭未定新住处
  5. 2017年03月02日安倍对美国大增国防开支表示欢迎

我的定制关闭

最新报道

栏目

选择：
全部
全不选
  • 删除
  • 添加至我的收藏

删除

共同网