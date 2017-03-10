美国务卿将访问日中韩 构筑对朝包围网各国反应不一

【共同社华盛顿3月9日电】针对持续开发核与导弹的朝鲜，美国常驻联合国代表黑莉8日强烈反对称：“正研究所有选项。”特朗普政府拟派国务卿蒂勒森于15日起访问日中韩三国，有意为构筑对朝包围网铺路，但三国对此想法不同，反应存在温差。美国要找出解决方案并非易事。

美国国务院代理发言人唐纳8日在例行记者会上就朝鲜的核和导弹开发问题称与中国“有着共同的关切”，表示在蒂勒森的访问中针对朝鲜的对抗措施将成为主要议题。

日本政府支持特朗普政府对朝鲜展现强硬姿态。外务省官员表示肯定称“正发出强烈讯息，欲发挥外交力量”，对特朗普政府摸索的“新思路”充满期待。

在因总统朴槿惠政治丑闻而局势不稳的韩国，保守派对美军在韩国部署最尖端陆基导弹拦截系统“萨德”（THAAD）表示欢迎。但另一方面，韩国国内对中国反对部署也有较强的关切。

担忧朝鲜金正恩政权倒台的中国对特朗普政府的强硬姿态表示警惕。外长王毅提出“朝鲜暂停核与导弹活动以及美韩暂停大规模军事演习”的建议，也是意在缓和朝鲜半岛的紧张局势。

但唐纳在8日的记者会上明确指出：“为无核化采取有意义行动的责任在于朝鲜。”明显表示出无法同意中方的提议。（完）