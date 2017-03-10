安倍拟在会见沙特国王时邀请沙特阿美赴东京上市

【共同社3月9日电】日本首相安倍晋三基本决定与12日到访的沙特阿拉伯国王萨勒曼举行会谈时，将对其表示希望世界最大的石油公司、沙特阿拉伯国营石油企业“沙特阿美石油公司”（Saudi Aramco）的首次公开募股（IPO）的候选交易所能包括东京证券交易所。多名政府消息人士9日透露了上述内容。据悉沙特阿美如果上市，总市值将超过美国苹果公司跃居世界第一。安倍希望通过招揽沙特阿美上市来提升东京证交所的活力。

沙特已开始缩小在全球哪家证券交易所上市的挑选范围。据传沙特正在研究纽约、伦敦、多伦多等地的交易所，此举表明安倍将亲自邀请其赴东京上市。面对全权主持国政的绝对君主萨勒曼，能否促使其表现出积极姿态将成为焦点。

这是沙特国王时隔46年再次访日，也是萨勒曼就任后首次访日。据日本政府消息人士介绍，首脑会谈计划于13日举行。围绕沙特阿美在东交所上市问题，日本经济产业相世耕弘成去年10月在沙特拜访萨勒曼时也曾呼吁过，但安倍认为“高层有必要亲自表达热忱”（政府消息人士语），决定在会谈中主动提出。

关于沙特阿美的总市值，沙特方面预计达200万亿日元（约合人民币12万亿元）的规模。美国苹果公司约为84万亿日元。据悉沙特拟释放沙特阿美5%以内的股份。

在东交所最新挂牌上市的公司有去年7月的LINE和10月的JR九州，按首日开盘价计算，总市值分别为1.0289万亿日元和4960亿日元。主流观点认为如果成功吸引沙特阿美上市将成为超大型IPO项目。（完）