美国退出后首次TPP部长会议将在智利召开

【共同社3月9日电】美国宣布退出之后的首次跨太平洋伙伴关系协定（TPP）部长会议，将于15日在智利中部城市比尼亚德尔马召开。本次会议将就美国退出后的亚太地区贸易框架进行讨论。围绕不含美国的TPP生效和中国的“加入”动向，各国不同的态度或将显示出来。日本将以争取TPP在全部12国生效为目标出席本次会议。

对不含美国的11国框架下使TPP生效，澳大利亚态度积极。这是因为TPP生效后，澳大利亚与美国在牛肉出口等方面的竞争将变得有利。不过，日本和马来西亚等因美国退出后TPP市场规模缩小魅力减弱，对此持慎重态度。

另一方面，秘鲁总统库琴斯基曾谈及增加中国，签订新协议的可能性。中国和韩国预计将作为观察员出席本次会议。但因担忧中国在亚太地区的影响力增强，日本等国有所警惕。

鉴于全部12国框架下TPP难以生效，本次会议预计还将就日中韩和东盟（ASEAN）成员国等共16个国家参加的“东亚区域全面经济伙伴关系协定”（RCEP）的谈判推进交换意见。另外还考虑起草有关亚太地区贸易自由化的协议文件。

日本方面，除外务省副大臣薗浦健太郎外，内阁府副大臣越智隆雄、经济产业省政务官中川俊直也计划出席，正在就此进行协调。将于4月举行首次会议的“日美高层经济对话”中，特朗普政府重视的日美双边谈判预计将启动。但分析认为，日本仍将主张能够分享亚洲经济增长成果的多边协议的意义，展示力争实现包括美国在内TPP生效的姿态。

美国方面，主导TPP谈判的美国贸易代表办公室（USTR）不出席的可能性较高，考虑派遣国务院的负责人出席。

此次TPP部长会议借智利、墨西哥等中南美四国组成的“太平洋联盟”会议召开之际举行。预计15日早晨TPP签署国的部长进行磋商后，其它国家也加入，以“高层对话”的方式进行讨论。（完）