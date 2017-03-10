马来西亚转变强硬态度不与朝鲜断交

【共同社吉隆坡3月9日电】马来西亚总理纳吉布表示将与因金正男遇害案发生对立的朝鲜维持外交关系。他转变了会不惜断交的强硬态度，决定将优先解决被禁止从朝鲜离境的马来西亚公民的安全问题。

“为了（滞留朝鲜的）公民的安全和回国，将尽其所能”，“需要与朝鲜对话的渠道”。8日表明不会与朝鲜断交的纳吉布说明了作出该决定的理由。

批评马方对金正男案的调查，被马来西亚政府宣布驱逐出境的朝鲜驻马大使6日离开了马来西亚。7日，马方外交部长阿尼法在向当地报社的投稿中表示“不会逃避采取最终手段的义务”，强烈暗示了若有必要将不惜断交的想法。

马来西亚和朝鲜的贸易关系规模小，仅限于椰子油的交易等。因两国关系恶化受损的是“他们（朝鲜）而不是我们”（外交部长阿尼法语）。7日两国均禁止了居住在本国的对方国家公民离境，断交的可能性迅速增大。

但据分析，当天傍晚由总理和相关内阁成员出席召开的国家安全会议上，从优先确保平壤大使馆官员的安全角度出发，确认了不断交的方针。

马来西亚政府当前将继续维持禁止朝鲜公民从本国离境的同时，还将加强对非法滞留的朝鲜公民的打击力度。另一方面，马方计划将通过朝鲜大使馆继续展开外交交涉，使用软硬兼施的方法力图解决问题。（完）