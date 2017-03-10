分析：朝鲜导弹精度和运用能力提升引发日本担忧

【共同社3月9日电】日本政府就朝鲜6日发射的4枚导弹得出结论称，是射程1000公里的中程弹道导弹“飞毛腿-ER”。西日本位于其射程内的该导弹在精度和运用能力方面正得到提升，对于日本来说将成为威胁。

据悉“飞毛腿-ER”是以韩国为目标的短程导弹“飞毛腿”经过改良并延长射程的产物，分析认为10多年前已完成实战部署。

由于日本全境几乎都在朝鲜主力中程弹道导弹“芦洞”（射程1300公里）的射程内，此前“飞毛腿-ER”没有引发关注，发射试验也几乎没有发现过。但朝鲜于去年9月发射的3枚并落入北海道沿岸，发射次日视频公开后，该导弹的存在开始受到瞩目。

朝鲜推进研发的潜射弹道导弹（SLBM）“KN11”和把“KN11”改进为地面发射的新型导弹“北极星2”采用了固体燃料助推器。对此，虽然“飞毛腿-ER”是旧式弹道导弹，使用发射准备需耗费时间的液体燃料，但本次4枚导弹的弹着点间隔几乎相等，显示了朝鲜技术运用的成熟。

据悉由于“飞毛腿-ER”可以使用朝鲜拥有较多的短程导弹“飞毛腿”专用移动式发射台，相比“芦洞”费用更低。朝鲜媒体报道称本次发射是在紧急情况下由负责攻击驻日美军的部队执行，暗示了“飞毛腿-ER”将为了攻击日本被使用。美国航空太空学者约翰･席林指出“KN11”系列投入实际使用还需要数年，分析称“当前或将在前线继续部署‘飞毛腿-ER’”。（完）