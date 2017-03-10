日本就印度启动钢铁紧急进口限制向WTO提起诉讼

【共同社3月9日电】日本政府9日宣布，以印度启动的对钢铁产品紧急进口限制可能违反世界贸易组织（WTO）协定为由，向WTO提起了诉讼。日本2月上旬曾与印度磋商要求不启动紧急进口限制，因印度没有同意而决定起诉。预计WTO最早将于年内做出裁决。

日本对印度展现强硬姿态，也有牵制其它国家不要启动类似紧急进口限制的目的。美国特朗普政府下的美国贸易代表办公室（USTR）也在1日公布的年度报告中表示将积极利用紧急进口限制。日方此举是为了阻止保护主义动向的蔓延势头。

日本政府认为，印度在国内钢铁企业的产量和销量指标并没恶化的情况下，认定日本产品导致损失不符合启动紧急进口限制的条件。

紧急进口限制的对象产品为热压线圈，多用于汽车及建材、工业机械等。预计追加关税导致的日本产业界损失约达258亿日元（约合15.5亿元人民币）。

据经济产业省称，印度2015年9月开始采取提高钢铁产品关税的临时措施。去年3月，印度政府以钢铁产品进口增加导致国内产业重大损失为由决定正式启动追加关税措施。

另一方面，因印度就镀锌钢板等实施禁止或限制进口低于指定价格的产品制度已于2月失效，日本政府未将其纳入本次提起的诉讼之中。（完）