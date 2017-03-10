详讯：美政府要求日本开放汽车与农业市场

【共同社华盛顿3月9日电】9日获悉，美国特朗普政府向世界贸易组织（WTO）提交了要求日本开放汽车和农产品市场的意见书。美政府质疑日本的汽车非关税壁垒和农产品高关税问题，谋求安倍政府实施“大胆改革”。最早4月中旬启动的日美经济对话中，美方强烈要求日本开放汽车和农产品市场的可能性进一步加大。

意见书日期为8日，配合审查日本贸易政策的WTO会议提交。此举或旨在向其他WTO成员国强调日本市场的封闭性。这是特朗普政府有关日本市场的具体问题意识首次体现出来，也再次显示了美方削减对日贸易逆差的强烈意志。

意见书指出“日本汽车市场还存在严重的非关税壁垒”，列举与认证有关的独特标准和测试程序、各汽车厂商分别构建的销售网作为典型例子，称“将敦促日本废除”。

农产品市场开放也被定位为“优先事项”，强调“农业被高关税过度保护”。意见书认为日本的重要农产品由国家进口，几乎全部由国家进口的大米和小麦贸易是不公平的。

2016年美国货物贸易中，对日逆差为689亿美元，仅次于中国位居第二。对此意见书表示“严重关切”，并认为“日本（实施）有意义的结构性改革将促进纠正全球贸易不平衡”。

意见书指出日本的政府采购及公共事业中，外国企业的中标率极低，呼吁“要求机会平等”。

WTO在8日公布了有关日本贸易政策的审查报告，指出力争摆脱通缩的“安倍经济学”行至中途，为搞活经济有必要毅然实施结构性改革。（完）