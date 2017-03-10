日本拟新设高等教育机构方便社会人士入学

【共同社3月10日电】日本政府10日在内阁会议上通过了修改后的“学校教育法案”，写入新设有别于现有大学和短期大学的、旨在培养IT等成长领域富有实践力和创造力人才的新高等教育机构“专门职大学”和“专门职短期大学”。法案对社会人士入学设计新制度：可以将迄今的工作经历认定为学分，相比大学的四年制或短期大学的两年制这些通常学制，能更快地获得学位并毕业。

政府计划将法案提交给正在召开的例行国会，力争获得通过。计划自2019年4月1日实施，实现当年开学。

政府的教育再生执行会议提出了创设建议。被纳入新经济增长战略，由文部科学省的中央教育审议会去年5月发出提案。这将是自1964年常设短期大学以来，时隔约半个世纪再次有新教育机构加入日本的大学制度。

专门职业大学及短大将在IT、农业、观光等领域培养具备广阔视野的领军人才。教育课程将在产业界的协助下编写。把工作经验认定为学分目的在于缩短到毕业所需时间，吸引社会人士就读。

法案通过后，文科省将着手制定办学标准，包括企业内实习小时数、在企业等有5年以上工作经验的教师比例、占地面积等。计划今年10月前后起受理办学申请。

政府希望大学及短期大学等向新型大学过渡，但这些现有的教育机构最近也已着力于职业教育，如何体现出差异成为课题。（完）