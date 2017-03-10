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内阁府政务官因不当言论辞职 安倍政府受打击

2017年03月10日

内阁府政务官因不当言论辞职

内阁府政务官因不当言论辞职

图为3月10日正式辞职的日本内阁府政务官务台俊介。（共同社）

　　【共同社3月10日电】日本内阁府政务官务台俊介（60岁）8日晚提及去年9月视察岩手县台风灾区时未带防水长靴、让职员背过水塘一事，表示“防水长靴产业大概赚了很多钱吧”。9日晚，务台因该发言引咎辞职。他向防灾担当相松本纯递交辞呈并被受理。政府在10日上午的内阁会议上正式批准其辞职。这是事实上的人事更迭，必然会对安倍政府造成打击。

　　众院议员长坂康正（59岁）被起用为务台的后任。官房长官菅义伟在10日的众院内阁委员会会议上致歉说“由衷向国民们道歉”。

　　围绕务台的言论，民进党等在野党认为存在问题，强烈要求追究首相安倍晋三的任命责任。鉴于务台兼任复兴政务官，在11日东日本大地震满6周年之前，由首相官邸主导，力求尽快平息事态。

　　自2012年12月第二届安倍内阁上台以来，辞职的政务官算上2013年2月的国土交通兼复兴政务官德田毅已有两人。阁僚则有2015年2月的农相西川公也、2016年1月因收受金钱问题下台的经济再生担当相甘利明等例子。

　　本月8日晚，务台在东京举行的自身政治资金集会上发言，提及了去年9月自身的应对问题。他在指出“那之后，听说政府拥有的防水长靴准备得极其充足”后，说出了问题发言。

　　鉴于务台的发言，官房长官菅义伟9日上午指出“这非常不合适”，严重警告了务台。务台9日中午在东京向媒体致歉称“正在反省轻率的言论。我没有无视灾民感受的想法”，但也表示“将切实履行现在的职务”，一度否认辞职。

　　务台在担任总务省和消防厅的课长等职后，2012年12月在长野2区选举中首次当选众院议员，至今已当选两次。去年8月，在第三届安倍再改组内阁上台时就任政务官。

　　××　　××

参考：日本高官被曝视察台风灾区时被人背过水塘

　　【共同社2016年9月11日电】10日获悉，日本内阁府政务官务台俊介1日在视察因今年第10号台风“狮子山”带来的暴风雨而严重受灾的岩手县岩泉町时，没有穿防水长靴，由职员背着趟过了水塘。务台10日晚接受共同社采访时表示：“非常抱歉，正在深刻反省。”视察过当地的复兴相今村雅弘向记者表示“我作为主管（大臣）致歉。对不起”。务台同时兼任复兴政务官。

　　今村表示“我听说这件事后，向他指出这样做不合适。他本人非常惶恐，对我说‘当时匆忙处理各种事务，结果未能顾及这个问题’。”

　　务台1日作为政府调查团团长前往有9名老人死亡的养老院所在地乙茂地区确认灾情。他就没有发布避难指示的岩泉町和养老院方面的应对指出，“我认为各有各的责任。在发生灾害时允许作好准备而没有启用，但不允许坐视不管。我原本希望各方以这种态度进行应对”。

　　某政府人士表示，未穿防水长靴就前往水灾现场视察，显然是事前准备不足，“对于不眠不休应对水灾的（当地）町政府十分失礼。他也没考虑如果灾民看到会怎么想。令人遗憾”。

　　务台曾担任总务省消防厅消防课长等职务，2012年首次当选众院议员。(完）

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