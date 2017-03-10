东芝拟让子公司西屋电气申请破产保护

【共同社3月10日电】9日获悉，处于经营重组期的东芝公司开始展开协调，计划让美国核电子公司西屋电气（WH）申请适用《美国联邦破产法》第11条。此举意在减少今后因建设施工滞后而产生的损失，东芝将在近期做出最终判断。不过，WH业务获得了美国政府约83亿美元的债务担保。若适用破产法，就需要由美国国民负担，可能发展成为外交问题，因而此事能否得到美国政府的理解也是一个不稳定因素。

东芝也对WH业务提供了债务担保，即便适用破产法，今后也需要承担核电站建设费用等的相应部分。为此，东芝已开始讨论向各交易银行追加申请数千亿日元贷款。

日本金融担当相麻生太郎在10日的记者会上就东芝经营重组问题指出，“必须在本月内做出决定。因为（损失）无法确定”，认为WH应该在3月底前申请适用《美国联邦破产法》第11条。

这两年东芝为WH相关业务计提了1万亿日元（约合人民币600亿元）规模亏损。WH在美国开展的核电站建设施工滞后已成常态，下一财年以后若还出现巨亏，东芝经营或面临难以维系的危险，因此公司高层似乎倾向于活用破产法。东芝内部还有意见认为“（申请破产保护）用不了几个月”。

对于拆分半导体业务组建的新公司，东芝将在也考虑出售全部股份的情况下推进招标。股份出售额设想为1.5万亿～2.5万亿日元，出售将在2017财年下半年完成。在那之前，东芝可能出现核电站建设费用日益增多、手头资金不足的窘境，因此考虑向银行贷款以度过难关。为获得资金援助，还出现了用半导体新公司的股份临时作为贷款担保的方案。

正在建设中的美国核电站原计划2016年起依次投产，但工程多次推后。东芝现阶段估算的人工等成本总计增加了61亿美元，若建成时间推后，费用还会进一步增加。（完）