日本内阁会议通过特区法修正案 鼓励创新技术试验

【共同社3月10日电】日本政府10日在内阁会议上通过了《国家战略特区法》修正案，主要内容是创设制度使得在特区可较少受限地展开自动驾驶和小型无人机这些“近未来技术”试验。应对人手短缺，外国人在日工作的接纳方面也将在一定条件下扩大。

政府力争在本届国会上提交修正案并使其尽快获得通过。法律修改后，现在被指定为特区以及今后会被新增的特区将各自制定项目计划，只要获得政府认定，就能运用新的放宽管制措施。

旨在促进技术试验的新制度被称为“沙盒机制”。将放宽管制或省略相关手续从而实现“第四次工业革命”，为此将完善企业等容易推进研发的环境。

外国人的接纳将运用《出入境管理及难民认定法》的特例，把拥有一定水平以上技能和日语能力等作为条件。在人手严重短缺的农业领域解禁外国人的就业。在零售业和住宿等服务领域，将放宽在留资格条件，完善对于访日游客的接待。

关于“入托难”儿童对策，将把目前0至2岁的小规模认可保育所对象年龄上限提高至5岁。此外还写入了让获得公共设施运营权的民间企业等即使没有地方政府许可也可选择设施使用方，提高运营自由度的措施。（完）