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2017年03月10日 20時04分

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学者富川出任冲绳副知事 强调经济不依赖基地

2017年03月10日

学者富川出任冲绳副知事

学者富川出任冲绳副知事

3月9日，就任冲绳县副知事的富川盛武在冲绳县政府接受采访。（共同社）

　　【共同社3月10日电】前冲绳国际大学校长富川盛武（69岁）9日就任冲绳县副知事，负责岗位一度出缺的基地相关事务。县知事翁长雄志期待经济学家出身的富川能利用专业知识，努力消除“冲绳经济依赖基地”的误解，为冲绳县要求将美军普天间机场（位于宜野湾市）搬往县外的立场寻求更多理解。

　　“依赖基地已是很久以前的事了。在经济领域出现了‘基地（土地）还回来更好’的范式转移”，富川2月随同翁长访问美国首都华盛顿，在当地大学对学生和学者们这样强调。

　　富川一贯认为“基地是进入冲绳的异物”，对经济发展没有贡献。根据冲绳县的估算，上世纪80年代归还的美军设施旧址上建设了商业设施和住宅区，经济效应是原先的14～108倍。军用土地费等基地相关收入占县民总收入的比例也从1972年度冲绳回归时的15.5%下降到2013年度的5.1%。

　　虽然翁长强调“基地是经济发展的最大阻碍因素”，但这一观点难获理解。如今仍有冲绳人在县外被人说“没有基地就活不下去”，对此只能慨叹。

　　对于被指是基地负担补偿的逾3000亿日元（约合人民币180亿元）“冲绳振兴预算”，县方也表示这是把中央政府下拨给地方的“财政转移支付”等一并计入后的数字，与其他地方政府相比金额并不特别多。

　　截至去年底，日本央行那霸分行已连续41个月判断当地经济向好等，表明冲绳县的地方经济势头颇佳。得益于联结亚洲的航线兴旺，2016年外国游客数较上年增加38%左右，达到208万人次。2015年出任县政策参事，致力推动经济发展的富川深得翁长信任。

　　富川在接受采访时自信地说：“在亚洲需求日益增长的形势下，对基地旧址善加利用更有利于发展。只要宣传冲绳将成为日本经济的‘跳板’，理应会出现认为‘没有基地更好’的潮流。”（完）

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