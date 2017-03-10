沙特国王将从12日起时隔46年再次访日

【共同社开罗3月10日电】沙特国王萨勒曼将于12日至15日访问日本。这将是沙特国王时隔46年再次访日。访问期间他将与日本首相安倍晋三等人举行会谈，为推进旨在摆脱石油依赖的经济结构改革，他将呼吁日本在扩大民间投资等方面提供合作。预计访问团人数将多达上千人，包括相关部长、王室成员及国王的佣人等。

日本瞄准了沙特作为改革核心的沙特阿美石油公司首次公开募股，将力邀其在东京证交所上市。沙特是日本最大的原油供应国。

包括此次访日在内，萨勒曼将用近1个月的时间访问马来西亚、印尼、中国等多个国家。美国《华尔街日报》分析称，此次沙特国王将亚洲之行放在美国总统特朗普上台后的首次访美之前，表明其面对特朗普政府未来的不确定性“急于同日中等国扩大和深化关系”。

在沙特国内，国王的儿子、掌握经济和军事实权的副王储穆罕默德·本·萨勒曼是经济结构改革“愿景2030”的引领者。在油价低迷的背景下，沙特正在加紧推进改革，去年8月本·萨勒曼就曾访问日中两国，与安倍首相等举行会谈，为改革寻求合作。

去年10月沙特和日本部长级会议在沙特召开，软银集团还宣布将与沙特政府系基金共同设立巨额投资基金，双方的交流日益深化。（完）