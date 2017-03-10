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2017年03月10日 20時04分

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日本劳资磋商出现加班时间“不超过100小时”方案

2017年03月10日

　　【共同社3月10日电】近日就日本政府正在探讨的加班时间上限获悉，日本工会总联合会（联合）与经济团体联合会（经团联）之间出现了“1个月不超过100小时”的方案。双方一致认为“这并不是说可以让员工加班至100个小时”，但9日的磋商对于是否应该写入“不超过”这一表述出现了分歧，因此未得出结论。

　　政府将在劳资双方达成协议后，在本月内汇总出包括加班限制的工作方式改革执行计划，着手修改《劳动基准法》。除了一度存在的女性保护规定等外，这将是首次对加班时间上限导入法律规定。

　　政府方案提出新设年加班时间720小时（月平均60小时）的上限。围绕繁忙期允许一个月100小时、两个月平均80小时的特例，联合与经团联产生对立。力争实现工作方式改革的首相安倍晋三要求双方达成协议，联合为了导入加班限制这一夙愿而软化了态度，经团联也有所让步。

　　联合干部表示“双方同意写入尽量缩短加班时间”。现已获悉，基于以加班限制实施5年后做出调整为前提予以接受，联合与经团联开始了最终协调。

　　不过，这将成为劳资双方认可相当于工伤认定基准“过劳死红线”的工作方式，必然招致过劳死者遗属的反对。签订加班劳资协议（三六协定）的单位中，允许加班超过80小时的不到1成，导入加班限制后的遏制效果也存在不明朗的部分。

　　联合会长神津里季生和经团联会长榊原定征曾计划最快10日会谈并确认协议。包括工作层面在内，双方本周内没有接触计划，磋商将于下周伊始重启。（完）

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