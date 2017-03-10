日本内阁通过民宿法案 将实行向地方政府备案制

【共同社3月10日电】日本政府10日在内阁会议上通过了规定普通民宅作为住宿设施的“民宿”营业标准的“住宅住宿事业法案”。其中除了规定提供民宿服务的房东必须向都道府县等地方政府进行备案的制度外，还规定可待客的营业天数每年控制在180天以内，在担忧生活环境恶化的地区，还可由地方政府制定地方条例加以缩短。政府力争在本届国会期间使法案获得通过。

为确保住宿设施应对急剧增加的外国游客，政府将民宿相关申请手续加以简化以促进更多人加入进来，同时通过由地方政府掌握并监督房东情况来避免与邻居造成纠纷。但担忧环境恶化以及对现有住宿设施造成冲击的呼声仍然很强，国会审议中可能会引起一番讨论。

新法案规定，若房东向都道府县或政令指定城市进行备案，可允许在酒店或旅馆原则上不许经营的“住宅专用地区”提供民宿服务。法案规定房东有贴上标明“民宿住宅”的标识、制作住客的名单及定期清扫等义务，并要求处理应对邻居的投诉并采取防止噪音的措施。

对于违反法令的房东，地方政府可责令其停业整顿甚至撤销其资质，若不服从，将处以6个月以下有期徒刑或处以100万日元（约合人民币6万元）以下罚金。

新法案还对房东不同住的情况进行了规定，要求房东指定民宿设施的管理人并向政府登记在册，该管理人负有等同于房东的义务。互联网等中介则采取必须在观光厅登记的制度。

日本政府已向国会提交的《旅馆业法》修正案中写道，无证经营的处罚金额上限将从目前的3万日元提升至100万日元。新法实施后，若不进行备案开展经营，将被视为“无证经营”并追究违反《旅馆业法》的责任。（完）