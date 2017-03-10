热点：震后六年继续摸索“重建奥运” 灾区寄望圣火接力

震后六年继续摸索“重建奥运” 灾区寄望圣火接力 图为东京奥组委的室伏广治（最后排左二）与宫城县石卷市当地孩子擦拭作为重建象征被借出的1964年东京奥运圣火台并合影留念。3月5日摄于该市。（共同社）

【共同社3月10日电】2020年东京奥运会和残奥会提出从东日本大地震中走出来的“重建奥运”理念，于2013年申办成功。本月11日是地震发生六周年。在东北地区，足球首轮小组赛将在宫城县举办，奥运新增项目棒垒球的部分比赛计划在福岛县举办。三年后的东京奥运能如何对灾区重建发挥积极作用？在围绕地方场馆费用负担问题的磋商难见进展的情况下，今后将继续摸索。

去年10月，国际奥委会（IOC）主席巴赫与日本首相安倍晋三举行会谈，提出了在灾区实施多项团体球类运动的方案。东京奥组委主席森喜朗作为一个例子举出了手球，但情况没有进展。奥组委干部烦恼地表示：“一概而论重建奥运也并不简单。就算在福岛举行棒球的一场比赛，包括警备和运送在内的运营成本问题很不容易。”

另一方面，奥运圣火接力的方针是以47个都道府县为前提重点巡回灾区，“成为重建奥运之希望”（奥运相丸川珠代）的期待高涨。本月5日，田径男子奥运金牌得主、担任奥组委体育指导的室伏广治造访了在海啸中受重创的宫城县石卷市，与当地孩子一同擦拭了作为重建象征被借出的1964年东京奥运圣火台。

希望把圣火接力的起点定为石卷市的该市教育长境直彦表示，“希望不要让震灾被淡忘，将向世界展示最大的灾区重建姿态。”奥林匹克会旗和残奥会旗在各地展示的“旗帜巡展”活动也已开始，室伏强调意义称“让灾区各位切身感受奥运和残奥很重要，奥运可以通过一切形式参加”。（完）