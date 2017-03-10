日美联合训练投入6架“鱼鹰”运输机

【共同社3月10日电】日本陆上自卫队与美国海军陆战队10日在群马县的陆自相马原演习场举行的日美联合训练中，使用隶属美军普天间机场（位于冲绳县宜野湾市）的新型运输机“鱼鹰”实施了训练。陆自队员一同搭乘，并确认了使用绳索空降的顺序等。去年12月在冲绳发生机体严重毁坏的事故后，“鱼鹰”首次参加日本国内的联合训练。

6日开始的训练，将投入日本国内迄今为止数量最多的6架“鱼鹰”，当天有1架参与。13日开始将在新潟县的关山演习场进行更大规模的综合训练。防卫省就冲绳的“鱼鹰”事故后追认了美军“并非机体构造问题”的观点，但当地政府有担心安全性能和反对训练的声音。

联合训练中，从悬停在离地面约10米高上空中的“鱼鹰”上，约10名陆自队员使用绳索空降。此后还出现了预想在战斗中美海军陆战队员腿部受伤由日美队员救护，并将其搬入他处飞来的“鱼鹰”战机内。

9日还实施了夜间飞行。训练计划于17日结束，其间将在美军横田基地（位于东京）接受供油，并往返于群马、新潟的演习场。

关于“鱼鹰”，日美政府去年9月就扩大在冲绳县以外的训练达成了协议。防卫省解释称在本次训练中投入“鱼鹰”也是基于该协议，这将有助于减少冲绳的负担。

联合训练名为“森林之光”（Forest Light），每年实施两次。据陆上自卫队称，此次不包括基于安全保障相关法的新任务内容。（完）