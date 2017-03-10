详讯：森友学园撤回设立小学的申请
2017年03月10日
【共同社3月10日电】大阪市的学校法人森友学园10日撤回了原先计划在大阪府丰中市的原国有地设立小学的申请。理事长笼池泰典在大阪市内召开记者会，表明了辞职的想法。他道歉称：“承担学校无法建成的责任。对不起儿童和家长。”他还表示不会接受到国会作证的要求。学校用地预计将被国家回购。
学园2015年1月接到府私立学校审议会（私学审）的报告称“批准是恰当的”，便为今年4月开设小学作准备。校方通过事先宣扬“安倍晋三纪念小学”募集捐款，首相夫人昭惠担任了名誉校长。
但2月以后国家将国有地以估价的14%的价格转售给学园用作学校用地的问题被曝光，和申请批准手续相关的多个虚假报告的嫌疑也浮出水面。森友学园或将无法在私学审的二度审查中获得批准。
笼池在记者会上就撤回设立小学的申请指出是“痛苦的决定”。并否定了在购买学校用地时国会议员出面斡旋。他说“并没让首相夫妇做什么”，未支付昭惠夫人的演讲费，演讲本身为“精神财产”。他还称未与安倍见过面。
关于今后的活动，他称：“将再次挑战。将比以前更努力地培养儿童。”虽然他提出了想在其他地方修建小学的想法，但府教育厅打算继续要求学园做说明。
副首相兼财务相麻生太郎在参院预算委员会会议上解释称，合同上写着学校无法建成时将回购国有地，并表示“基本上是那个方向。”（完）