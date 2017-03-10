详讯：森友学园撤回设立小学的申请

森友学园撤回设立小学的申请 3月10日，大阪市的学校法人森友学园撤回了原先计划在大阪府丰中市的原国有地设立小学的申请。理事长笼池泰典在记者会上表情严峻。（共同社）

【共同社3月10日电】大阪市的学校法人森友学园10日撤回了原先计划在大阪府丰中市的原国有地设立小学的申请。理事长笼池泰典在大阪市内召开记者会，表明了辞职的想法。他道歉称：“承担学校无法建成的责任。对不起儿童和家长。”他还表示不会接受到国会作证的要求。学校用地预计将被国家回购。

学园2015年1月接到府私立学校审议会（私学审）的报告称“批准是恰当的”，便为今年4月开设小学作准备。校方通过事先宣扬“安倍晋三纪念小学”募集捐款，首相夫人昭惠担任了名誉校长。

但2月以后国家将国有地以估价的14%的价格转售给学园用作学校用地的问题被曝光，和申请批准手续相关的多个虚假报告的嫌疑也浮出水面。森友学园或将无法在私学审的二度审查中获得批准。

笼池在记者会上就撤回设立小学的申请指出是“痛苦的决定”。并否定了在购买学校用地时国会议员出面斡旋。他说“并没让首相夫妇做什么”，未支付昭惠夫人的演讲费，演讲本身为“精神财产”。他还称未与安倍见过面。

关于今后的活动，他称：“将再次挑战。将比以前更努力地培养儿童。”虽然他提出了想在其他地方修建小学的想法，但府教育厅打算继续要求学园做说明。

副首相兼财务相麻生太郎在参院预算委员会会议上解释称，合同上写着学校无法建成时将回购国有地，并表示“基本上是那个方向。”（完）