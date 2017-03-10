详讯2：安倍称拟于5月底结束南苏丹PKO活动

【共同社3月10日电】日本首相安倍晋三10日在官邸针对在南苏丹开展联合国维和行动（PKO）的陆上自卫队部队向媒体透露：“已决定以5月底为目标让其结束活动。”并表示：“在（首都）朱巴的设施建设工作能够告一段落。”有可能也考虑到了正在进行活动的朱巴的治安情况。

日本政府去年11月通过内阁决议，决定根据安保相关法赋予其“驰援护卫”等新任务。虽试图推动扩大自卫队的海外任务，但通过内阁决议约4个月后便决定撤回。

虽然决定撤回以基础设施建设为任务的工程部队，但仍将继续向统括PKO的“联合国南苏丹特派团（UNMISS）”派遣司令部要员。安倍表示：“将继续尽可能为南苏丹的和平与稳定作出贡献，如完善人道支援等。”同时还表示：“向送出自卫队员的家人表示衷心感谢。”

此外有关作出撤回决定，安倍指出自2012年1月开始派遣至今年1月已有5年，他还强调：“这是迄今为止日本派遣的时间最长的工程部队。也积累了迄今为止最大规模的成果。”

官房长官菅义伟在记者会上表示：“并非是因为当地治安恶化。”

有关撤回一事，在作出赋予其新任务的决定之际，曾制定了以下细则，称即使在满足参加PKO的五项原则的情况下，若发生“可认定确保安全并实施有意义活动存在困难的情况”，经国家安全保障会议（NSC）的审议后，撤回部队。安倍在国会答辩时也曾表示，在自卫队无法完成任务时，“将毫不犹豫地撤回”。

有关当地局势，今年2月发现，在去年7月朱巴市内发生造成了270人以上死亡的大规模武力冲突之际，日报中使用了“战斗”的措辞。这表明派遣部队自身已认识到了危险性，在野党加强了批评。（完）