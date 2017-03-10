侧记：南苏丹治安改善无眉目 联合国活动受阻

【共同社内罗毕3月10日电】在南苏丹首都朱巴，自去年7月的大规模战斗以来没有发生明显混乱，但国内各地的零星冲突四起，治安改善尚无眉目。南苏丹治安部门对联合国机构和非政府组织（NGO）的阻碍也在持续，在当地参与联合国维和行动（PKO）的陆上自卫队面临的风险仍然很高。

“由于战斗，援助团体不得不离开。”PKO的联合国南苏丹特派团（UNMISS）3日在声明中敲响了警钟，国内各地粮食短缺严重，但北部和东部局部地区治安恶化导致人道主义援助停滞。

去年7月的战斗以来，掌握政权和政府军的最大民族丁卡族迫害少数民族受到指责，联合国高官强调了“种族清洗”的危险性。据报道称，来自少数民族的军方高官2月表示辞职，此后宣布组建新的反政府势力，民族对立造成的混乱加深。

UNMISS在声明中指出，“联合国机构和援助团体就算想要展开支援活动，也会被当地部门拒绝进入现场。”尽管南苏丹总统基尔等迄今也一直承诺不会妨碍UNMISS或NGO的活动，但实际情况是没能统领到基层士兵等。

陆自部队也在去年7月的日报中预测若治安局势恶化，存在UNMISS“活动受限”和“活动停止”的可能性，加强了警戒。（完）