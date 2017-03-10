追踪安倍晋三首相（10日）
2017年03月10日
<上午>
07:53 从公邸抵达官邸。
08:02 出席内阁会议。
08:17 向自民党众议员长坂康正颁发内阁府复兴政务官的任命书并合影留念。
10:02 会见首相助理河井克行。
10:13 会见外务省的综合外交政策局局长石兼公博、亚洲大洋洲局局长金杉宪治。
10:39 会见外务省的外务审议官秋叶刚男、亚洲大洋洲局局长金杉宪治、欧洲局局长正木靖。
11:08 会见德国驻日大使魏翰凯（Hans Carl von Werthern）、伊藤忠商事董事长小林荣三、自民党众议员城内实。
<下午>
13:59 会见国家安全保障局局长谷内正太郎、外务省事务次官杉山晋辅。
14:11 外务省欧洲局局长正木靖加入。
14:31 会见驻沙特阿拉伯大使奥田纪宏、外务省中东非洲局局长上村司、经济产业省通商政策局局长岛田隆。
15:53 会见工作方式改革担当相加藤胜信、内阁府政策统括官新原浩朗、厚生劳动审议官冈崎淳一。
16:31 会见内阁情报官北村滋。
17:24 出席重建推进会议与原子能灾害对策总部的联席会议。
17:51 出席国家安全保障会议4大臣会议。
18:05 接受各媒体采访。
18:29 返回公邸并住宿。（完）