分析：安倍政府或为避免风险而决定撤回PKO部队

【共同社3月10日电】有关被派往南苏丹参与联合国维和行动（PKO）的陆上自卫队工程部队，日本政府10日以活动“告一段落”为由决定撤回部队。除了这一表面上的理由外，无疑还存在去年发生大规模战斗等当地治安局势严峻的背景。被赋予基于安全保障相关法的新任务的部队若发生“不测事态”，可能会让政权运营风云突变。其中也可隐约看出安倍政府试图避免风险的想法。

日本政府去年11月在内阁会议上决定赋予自卫队部队“驰援护卫”新任务。作为安保法实施后变为可能的任务是首次，提出“积极和平主义”的安倍政府一直将之定位为象征性的海外派遣。

然而，随着活动扩大带来的国际贡献，也并存着自卫队会卷入其中的危险性。官房长官菅义伟10日在记者会上透露，在赋予任务之前的9月前后已经探讨过撤回问题。

在部队展开活动的南苏丹首都朱巴，去年7月发生了造成270人丧生的战斗。首相安倍晋三今年2月在国会上表达了认为治安局势严峻的看法，并称若出现队员牺牲的情况“必须做好（辞去首相职务的）思想准备”。

在这种局势下找到防卫省声称“已废弃”的部队日报，发现其中写有在朱巴存在“战斗”的表述。加之防卫相稻田朋美在国会答辩时称这不属于需要撤退的“战斗行为”而是“武力冲突”，在野党认为这是“隐瞒”而加强了追究。

在国会上，在野党就学校法人“森友学园”低价收购国有土地问题等的攻势持续。若PKO发生万一事态，政权也有动摇的可能性。政府相关人士表示：“这是结合政治情况的‘综合判断’。”（完）