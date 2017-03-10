2017年“春斗”接近尾声 月薪或仅上调一千日元

【共同社3月10日电】日立制作所等大型电子电器公司10日基本确定在2017年的“春斗”（春季劳资谈判）中将把月基本工资水平上调1000日元（约合人民币60元）。虽连续4年实现加薪，但加薪幅度连续两年低于前一年。这一结果中反映出企业业绩没有增长，形势严峻的现状。

与电子电器公司共同主导春斗行情的汽车行业也接近春斗尾声，但在经营环境前景不明朗的背景下，资方的谨慎姿态引人注目，劳资双方的攻防战在15日的集中答复日之前仍将持续。日本政府为实现经济良性循环力争大幅加薪的愿望较难实现。

各家电子电器公司的业绩因受日元升值及海外市场减速等影响呈收入和利润双降倾向。日立等公司的工会组成的电机联合（全日本电机·电子·信息相关产业工会联合会）认为为恢复消费，必须继续上调工资，与去年相同，要求将月基本工资上调3000日元以上。妥协额也力争达到同去年相同的1500日元，但资方未改变其谨慎态度。电机行业在安倍内阁主导的“官制春斗”中累计加薪6500日元。与过去三年相比，上调1000日元将成为最低额。

各家汽车公司的工会提出了与去年相同的月基本工资上调3000日元的要求。最大汽车公司丰田汽车的基本工资涨幅以同去年相同水平的每月1500日元为中心展开协调。

另一方面，去年作出满额回应的日产汽车的资方出于对美国总统特朗普的贸易政策的担忧，将不继续作出满额回应。本田公司的资方虽对上调工资表示理解，但对于大幅上调所持的谨慎态度并未改变。

针对政府的要求，日本经团联会长榊原定征呼吁不要拘泥于增加基本工资，应力争在年收入上实现增长。（完）