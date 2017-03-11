关注：日本将就朝鲜问题与韩国新政府保持合作

【共同社3月10日电】鉴于韩国总统朴槿惠被罢免，日本安倍晋三政府考虑将与总统大选后成立的新政府就应对推进核与导弹开发的朝鲜问题上维持合作。还将继续要求韩国履行关于慰安妇问题的日韩共识，以及撤走首尔和釜山的慰安妇少女像。但根据新政府的应对情况，两国关系也有可能恶化。

关于对朝鲜政策及安全保障领域方面的合作，日本官房长官菅义伟10日在记者会上表示“希望进一步推进同韩国新政府的合作”。这背后有着日韩合作若倒退，将给反复发射弹道导弹的朝鲜“钻空子的机会”（政府人士语）的危机感。

安倍认为朝鲜的威胁“已进入新阶段”。他将在预定于16日同来访的美国国务卿蒂勒森举行的会谈中确认日美韩三国合作的重要性，今后想强化与特朗普政府的合作。

在慰安妇问题上，日本认为2015年底达成的“最终且不可逆地解决”的日韩共识即使政权更迭仍“具有约束力”（日本政府相关人士语），今后将要求韩国新政府履行。

但是被认为很可能将在5月9日投计票的总统大选中，支持率居首的最大在野党“共同民主党”的前党首文在寅对日韩共识持批评态度。他还指出要和朝鲜缓解关系。

为对抗在韩国釜山设置慰安妇少女像而让驻韩大使长岭安政临时回国也影响着日韩关系。长岭回国已近两月，执政党内认为“很可能对朝鲜问题的合作带来影响”（前阁僚语）的不满正在增强。

日本政府表示将关注韩国总统大选的动向，同时探讨驻韩大使返回工作岗位的时间，但最近也有人开始担忧“朝鲜半岛事发后再返回就晚了”（自民党中层干部语）。（完）