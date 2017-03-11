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日本防卫省启动撤回PKO部队的准备工作

2017年03月11日

日本防卫省启动撤回PKO部队的准备工作

日本防卫省启动撤回PKO部队的准备工作

图为2016年12月，日本陆上自卫队队员在南苏丹朱巴的联合国维和行动（ＰＫＯ）设施内设置防护墙。远处为难民营。（共同社）

　　【共同社3月1１日电】日本防卫省11日正式启动从南苏丹联合国维和行动（PKO）撤回陆上自卫队部队的准备工作。日方考虑把在当地使用的重型机械转让给联合国等，首都朱巴市的自卫队宿营地计划让给联合国使用。联合国秘书长副发言人哈克10日在例行记者会上肯定了自卫队的贡献，表示要加紧填补日本撤走后的空白，并希望日本参加其它PKO。

　　防卫省将向当地派遣协助部队撤回的人员，并与联合国方面就具体转让方法进行磋商。目前，以第5普通科连队（青森市）为主的第11批部队约350人到撤回期限的5月底前后，会继续展开朱巴周边的道路整修作业等。此外，日本仍将继续向统管PKO的“联合国南苏丹特派团（UNMISS）”派遣4名司令部人员。

　　2010年1月的中美洲海地地震中，PKO也将带到当地的推土机等部分重型机械转让给了海地。由于拥有安设枪支的底座，陆上自卫队的重型机械被视作武器，当时未能提供给他国。随着2011年“武器出口三原则”的放宽，仅限于人道目的等的提供成为可能，因而此次采取了这一措施。

　　原计划在第11批部队之后派遣的、以陆上自卫队第5旅团（北海道带广市）为主的第12批部队人员，已经启动包括基于安全保障相关法的“驰援护卫”任务在内的派遣训练。但因派遣计划取消，准备态势解除。

　　另一方面，联合国人道主义事务协调办公室（OCHA）主管欧布莱恩10日强调，南苏丹等四国总计有2000万以上人口陷入饥饿和粮食短缺问题，“自联合国成立以来正面临最大的人道危机”。他表示关切称，尤其是南苏丹“状况变得比迄今更加糟糕”。（完）

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