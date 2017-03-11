关注：日方突然决定撤回PKO部队令第一线费解

【共同社3月1１日电】日方10日称将从南苏丹联合国维和行动（PKO）撤回陆上自卫队部队。这距日本内阁会议通过基于安全保障相关法赋予自卫队“驰援护卫”新任务约4个月。“若要撤回，应该选择去年7月当地治安恶化这一时点，令人费解。”自卫队第一线纷纷感到疑惑。

“这是存在危险却无法预见国际贡献宣传效果的PKO。”据悉，一名自卫队干部从以前就对派遣部队的必要性抱有疑问。

去年7月，派遣部队宿营地所在地首都朱巴发生了南苏丹政府与反政府势力之间的大规模战斗。因治安状况急剧恶化，出现了能否确保派遣部队安全的担忧。也有意见指出目前状况不能满足达成停战协议等日本参加PKO的五项原则，该干部称“政府应该一直在寻找撤回的时机”。

也有自卫队队员愤怒地说：“就算被说成告一段落，我们现在在当地还拼命从事着道路整修作业。这解释不通。”在国会上围绕派遣部队制作的日报和森友学园问题等的讨论混乱之中，该队员厉声道“时机相当不自然，只能让人觉得这是被用来掩盖其他问题的材料”。

南苏丹是日本目前唯一参加的PKO。另一名干部指出：“我原以为既然政府提出了积极和平主义就不会从PKO撤回。感觉有些唐突。”

同时也对该决定表示一定理解称：“任务已超过五年，经历两次大规模战斗。在当地情况稳定的现在撤回可能是不错的时机。”

其他队员对突然宣布撤回也有所不满，称“被折腾的总是第一线”。（完）