日本开发出可预测放射性物质海洋扩散情况的系统

【共同社3月11日电】日本原子能研究开发机构10日宣布，已开发出能在发生核事故时预测释放出的放射性物质在海洋中如何扩散的系统。这是应能在六年前的福岛核事故中为居民疏散发挥作用、预测大气中扩散情况的“紧急时辐射影响迅速预测网络系统”（SPEEDI）的海洋版。

福岛核事故发生时，日本政府未及时公布SPEEDI的扩散预测图，被批“隐瞒”。原子能机构的相关负责人就海洋版在发生事故时的预测结果公布方针表示：“（与相关政府部门）尚未敲定。”

原子能规制委员会就SPEEDI表示“无法排除预测的模糊性，可能增大遭受辐射的风险”，打算在今后事故发生时不予使用。有关SPEEDI的海洋版，原子能机构说明称其“将在划定禁渔、禁航海域以及选定污染调查地点上发挥作用”。作为规制委员会事务局的原子能规制厅指出，“不考虑将其用于国家的紧急对策中。”

此次开发的“紧急时海洋环境辐射评估系统”的对象为含日本在内的东亚地区的核电站。根据进入海洋的放射性物质释放量数据，利用气象厅提供的海流等预测信息，可预测未来一个月内海水及海底泥土中含有的放射性物质活度。

中央政府允许有意愿的地方政府活用SPEEDI，也有批评称这会形成双重标准。

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小资料：SPEEDI是指能在核能设施发生事故时，根据释放出的放射性物质的种类、量以及风向、地形等条件预测扩散情况的系统。预测结果原计划用于居民疏散、判断是否需服用预防甲状腺遭过度辐射的稳定碘剂等，但福岛核事故发生时，扩散预测图的公布滞后导致居民遭不必要的辐射伤害，受到强烈指责。目前日本已投入约150亿日元（约合人民币9亿元）的国家经费用于开发及运用。（完）