热点：安倍夫人身兼多个名誉职务 或有风险卷入政治利用

安倍夫人身兼多个名誉职务 或有风险卷入政治利用 图为3月10日，日本首相安倍晋三的夫人昭惠在山口县下关市的市长选举候选人集会上致辞。（共同社）

【共同社3月11日电】日本首相安倍晋三的夫人昭惠至少担任了９个都县21个团体及法人等的名誉职务，她此前是大阪市学校法人“森友学园”欲开设的小学的名誉校长。昭惠夫人在东京都内经营天然食品的居酒屋，为进行演讲奔走于全国各地，但这其中也存在着与她本人意愿不符的被政治利用的风险。

▽名誉职务

“成为首相夫人后我前往各种各样的地方，有各种各样的人拜托我做各种各样的事。”7日在东京都内举行的活动上，她在被问到自己的职责时如此回答。

昭惠夫人支持的团体及法人种类繁多。她在千叶县松户市的NPO法人“湄公综合研究所”担任名誉顾问。该NPO法人为了缅甸儿童支持在当地建立学校。据悉昭惠夫人自费参加了当地考察，并去立教大学研究生院，撰写了与之相关的硕士论文。

昭惠夫人还是人口日渐稀少的山口市阿东地区为保存老民居而活动的一般社团法人“女人们的古民居”名誉会长。理事原亚纪夫高兴地说：“她插秧的样子传到了全国各地，年轻的来访者也增加了。”此外，昭惠夫人还在犬类保护活动及普及保健运动的团体等中担任名誉职务。

▽行动力与风险

昭惠夫人的行动力在历届首相夫人中也十分醒目。她在东京神田经营居酒屋“UZU”，坚持采用山口县内亲自种植的无农药大米等日本产食材。她在自己的社交网站“Facebook”主页上也详细地记录着她参加青年企业经营者聚会、愉快地骑马等的样子。

四年间，她随同首相25次出访海外，远远多于以往的野田政府时1次这一数字。然而，昭惠夫人也并不总是与安倍保持步调一致。2013年及去年11月在东京都内举行的演讲中她表示“核电站应逐渐报废反应堆”，去年还突然拜访了冲绳美军直升机起降带建设工程的反对派等，不符合政府方针的言行也不少。

与前首相佐藤荣作及池田勇人的妻子有深交的政治评论家屋山太郎指出：“从前政治家的妻子一般认为都是在背后支持，为向当地的支持者低头致谢而奔走是尤为重要的职责。”他表示“即使是首相的妻子也能把兴趣和关注点拿到前面来的时代已经到来”，并补充称“但这通常伴随着卷入政治意图的风险”。

围绕森友学园的一系列问题，现已获知该学园曾借“安倍晋三纪念小学”的名义募集捐款。

▽是公家还是私人

国会上围绕首相夫人属于公家名义还是私人名义的讨论还在继续。政府指定了五名经产省和外务省的职员辅助昭惠夫人，也有职员出席了昭惠夫人在森友学园经营的幼儿园的演讲。但内阁审议官土生荣二3日在众院国土交通委员会会议上答辩称“这是职员的私人活动”。日本政府7日在内阁会议上通过了演讲是“私人行为”的答辩书。

然而第二天情况突变，土生纠正称“职员陪同是为了（辅助首相公务活动的）联络协调，属于公务”。官房长官菅义伟也承认是公务，但说明称职员的路费是由昭惠夫人承担的。

政治评论家小林吉弥指出：“如果没有出公费，那既可以看作是个人行为，又可以理解为公务。若不透露具体的辅助内容，则很难划清公家与私人之间的界限。”（完）