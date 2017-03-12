侧记：马方确认金正男身份的手法引发猜测

【共同社吉隆坡3月1１日电】马来西亚警方最终确认在首都吉隆坡机场遇害的男子是朝鲜的金正男。但是警方未透露家属协助必不可少的身份确认工作是如何进行的。围绕马方的确认手法，出现了各种猜测。

10日宣布最终确认身份的马来西亚警察总长哈立德表示，出于保证证人安全的理由，确认方法不予公布。虽有警方相关人士介绍称，是通过“特别的方法”获得了金正男家属提供的DNA，但不清楚具体的入手途径。目前也不知金正男之子金韩松等家属身在何处。

据马来西亚报纸《新海峡时报》11日的报道称，死者脸上21处痣和其所处的位置与金正男完全一致成为确认身份的关键证据之一。警方此前表示做身份的最终确认“需金正男家属的DNA样品”。

另一方面，据马来西亚国家通讯社马新社报道，马来西亚卫生部高官11日表示，现在尚未决定要如何处理金正男的遗体。据称，如果家属不提出认领申请，也有可能被埋葬在马来西亚国内。（完）