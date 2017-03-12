独家：日本ODA白皮书称将加强对发展中国家的反恐援助

【共同社3月11日电】共同社11日获悉了日本外务省汇总政府开发援助（ODA）成果与方针的2016年版《开发合作白皮书》全貌。其中明确写到将基于七国集团（G7）去年5月伊势志摩峰会上达成一致的“反恐对策行动计划”，积极支援发展中国家的反恐对策。该白皮书将由外相岸田文雄在21日的内阁会议上报告。

白皮书还将重点放在了海洋秩序上。考虑到中国的海洋活动，白皮书写入了利用ODA推动向东南亚各国提供巡逻船。

鉴于恐怖袭击在法国等全球各地屡次发生的情况，白皮书指出“国际社会不能给恐怖主义分子提供安居之地”，表示将与G7携手致力于援助发展中国家。去年7月，在孟加拉国发生的恐怖袭击中有日本人丧生。

有关援助措施，白皮书列举了着力在生物识别技术和爆炸物检测方面展开技术合作、对治安部门人员进行培训。此外在根除滋生恐怖主义的贫困上也将加强援助力度。

白皮书根据日本首相安倍晋三提出的同时重视太平洋到印度洋的海洋安全保障及非洲发展的战略，也展现了通过推动完善基础设施建设助力激活日本经济的观点。（完）