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朝鲜日本研究所所长强调要让日朝历史问题广为人知

2017年03月11日

　　【共同社平壤、北京3月11日电】朝鲜去年设立的“日本研究所”所长、朝鲜外务省负责日本事务的副司长车成日日前以书面形式回答了共同社的采访。他介绍道，研究所是为让朝鲜年轻一代对日朝间“历史问题和悬而未决的问题”等具有正确认识而设立，表示今后也有意与日本的研究机构等展开交流。这是该研究所所长首次接受日本媒体采访。

　　据车成日介绍，研究所由朝鲜外务省负责日本事务的官员、研究日本的学者和媒体记者等组成。除所长和副所长外还设有高级研究员和研究员，对日本的政治、经济等各个领域进行研究。

　　车成日未提及在日朝关系中日方重视的绑架问题以及朝鲜核与导弹问题，他指出“两国进入本世纪后仍持续非正常关系，不清楚历史经过的一代人成为了社会中心”，强调有必要让日朝关系的经过等广为人知。

　　在日朝关系冷淡的背景下，平壤攻读日语专业的大学生持续减少等，年轻一代对日本的关注变得淡薄。

　　车成日表示“今后也考虑与日本的研究机构及学者、记者等进行必要的接触和交流”，对将来与日方交流表示期待。（完）

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