日本政府拟24日设立IR建设推进总部

【共同社3月12日电】为讨论建设以赌场为中心的综合度假区（IR）的具体措施，日本政府基本决定24日设立建设推进总部，由首相安倍晋三担任总部长。推进总部最早4月上旬召开首次会议，着手制定规定赌场运营方法、入场限制等标准的IR实施法案，力争向预计今年秋天召开的临时国会提交法案。政府相关人士11日透露了该消息。

17日的阁僚会议计划出台一项政令，写明设立推进总部，由官房长官菅义伟和国土交通相石井启一担任副本部长。全体阁僚都将参加推进总部。

推进总部之下还将设置由观光振兴、赌瘾问题专家等约20人组成的推进会议。成员名单将在推进总部首次会议上敲定。推进总部将结合专家意见和海外案例，着手准备IR实施法案。现设于内阁官房的赌场准备室将改组为秘书处。

实施法案之外已经开始讨论的赌瘾对策方面，厚生劳动省为掌握实际情况而进行的访谈式调查最早本月内公布结果。在此基础上，今后将汇总包括预防方法、完善咨询治疗环境等的基本方针。在与执政党协调后，向本届国会提交基本法案的做法也在考虑范围内。

根据去年12月26日公布实施的IR建设推进法，必须在此后3个月以内设立建设推进总部。（完）