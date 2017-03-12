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聚焦：南苏丹PKO风险与日俱增 能否有助国家利益存疑

2017年03月12日

南苏丹PKO风险与日俱增

南苏丹PKO风险与日俱增

图为在南苏丹首都朱巴市内整修道路的日本陆上自卫队工程部队。摄于2015年7月。（共同社）

　　【共同社3月12日电】日本陆上自卫队5月将退出南苏丹联合国维和行动（PKO）。在2012年1月派遣开始至今的5年时间里，当地治安局势剧烈变化，也对自卫队行动造成了很大的影响。在遥远的非洲土地上洒下的汗水能否有助于日本的国家利益？陆自内部也颇感无能为力。认为应该改变PKO参与方式的呼声同样根深蒂固。

▽气球

　　在热风卷起的红土中，汗流浃背的自卫队员操纵着重型机械。这是2015年7月防卫省向日本媒体展示的现场景象。晒得黝黑的队员默默整修着道路。一名队员振奋地说道：“对日本的评价很高。”

　　然而，宿营地所在地首都朱巴去年7月发生政府军与反政府势力冲突并造成多人死伤后，环境为之一变。当时的派遣部队制作的日报中多次用到“战斗”一词，还提及存在队员被卷入的危险性。

　　熟悉当地情况的陆自干部坦言：“治安局势急剧恶化，最近无法按计划开展行动。”而且，基于安全保障相关法的“驰援护卫”任务从去年12月开始运用。以执行任务为目的的警告射击成为可能，被卷入战斗的危险性有所增加。

　　“当地出现状况时（安倍）政权遭受打击的政治风险一下子升高了。”就像是不知何时会爆炸的气球。从干部的话语中可以看出南苏丹PKO逐渐成为政府包袱的现状。

▽大义

　　从第1批到现在的第11批部队，日本派遣队员共计3854人次。修建道路210公里，为大学等修整土地约50万平米，政府强调称这是“最大规模的实际成果”。队员也确实感到很有意义。

　　另一方面，也有骨干指出：“老实说我不太清楚，这是不是值得让队员在非洲的土地上冒生命危险执行的任务。”他吐露复杂心情称：“是否真是为日本做出了贡献，政界谁都不作说明，我无法从中找到大义。如果发生不测事态，没法让家人接受。”

　　外务省官网上介绍称，截至今年1月，全球共有16项PKO正在执行。不过，发达国家中像日本一样派遣部队的例子较为少见，多数是派遣司令部人员。派遣部队的大多是看重比本国更高的工资、以赚取外汇为目的的亚洲及非洲的发展中国家。

　　防卫省干部分析称：“日本面临的现实是无法争取到安全性高的‘优质PKO’。因为联合国将日本定位为战败国，而且也不是（安理会）常任理事国。”该干部接着说：“再怎么举手也没用。最终还是不得不接受存在风险的‘不良案件’。”

　　“现在已经不是派部队（参加PKO）以彰显贡献的时代了。”只要派遣司令部人员，就能与他国军队建立人脉关系，而且还不用队员冒生命危险或是承担政治风险。该干部指出：“今后如何参与PKO？是政府该好好思考的时候了。”（完）

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