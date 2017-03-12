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东电社长称将尽责任重建福岛让居民返乡

2017年03月12日

东电社长称将尽责任重建福岛让居民返乡

东电社长称将尽责任重建福岛让居民返乡

3月11日下午，东京电力公司社长广濑直己（居中）在训示后接受采访。摄于福岛县大熊町的福岛第一核电站。（共同社）

　　【共同社3月12日电】东京电力公司社长广濑直己11日在作为福岛第一核电站核反应堆报废工作据点的新事务本馆对社员们进行训示，在事故发生六周年之际表示：“至今仍有很多人过着避难生活等，承受着许多不便，对社会也造成诸多担忧，对此我深表歉意。我们将尽到重建福岛的责任，让地区居民早日返回故乡。”

　　广濑以通过冻结厂房周围地层来减少核污水的“冻土遮水壁”冻结工作、为在1至3号机组取出熔落核燃料（燃料碎片）而进行的机器人核反应堆安全壳内部调查等为例，强调“这一年有了各种各样的进展”。训示前，东电社员等约700人在地震发生时刻的下午2点46分默哀。

　　东电的福岛重建总部代表石崎芳行在广濑之后进行训示时说：“柏崎刈羽核电站6、7号机组（位于新潟县）的重启是大目标，但世人的看法仍然严峻。东电正再次被质疑是否有资格处理核能这一有非常大风险的能源。”

　　广濑在训示后接受记者采访时，围绕福岛核事故后时任东电社长在社内下令隐瞒“堆芯熔化”一事去年6月曝光后，还被查明柏崎刈羽核电站“免震重要栋”存在抗震性不足等问题，解释称“虽然感到安全文化有一定进步，但顾及核电站外人们的想法被滞后的倾向仍未消除”。

　　在被问到东电是否有资格运营核电站时，广濑表示：“从获得当地信任的角度来说确实存在不足，还需要努力。希望到实现核电重启，能踏实地取得资格。”（完）

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