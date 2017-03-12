G20财长会议召开在即 各国摸索对美协调

【共同社3月12日电】美国特朗普政府上台后的首次二十国集团（G20）财长和央行行长会议将于17、18两日在德国西南部城市巴登-巴登召开。日欧及新兴市场国家等G20成员能否与在贸易及外汇政策上毫不掩饰“美国第一”主义的特朗普政府构建起协调关系，将成为预测世界经济走向及今后国际秩序的试金石。

日本方面，财务相麻生太郎和日本央行行长黑田东彦将出席会议。麻生还计划与美国财政部长努钦举行首次会谈，表示“将认真倾听”，展现了关注美方举措的姿态。

会议的关注点在于如何对待G20至今达成的协议事项。去年7月汇总的最近一次联合声明表示“与任何形式的保护主义相抗衡”，强调了自由贸易的重要性。关于外汇，G20也多次确认“避免竞争性的（本国）货币贬值”。

据悉，以上表述在本次会议声明起草阶段已经消失，取而代之的是有所倒退的“开放且公平的国际贸易制度”、“再次确认有关汇率的以往共识”。这些表述在今后协调中有可能变化，但如果因顾及将贸易逆差视作问题、对美元汇率居高不下加以牵制的特朗普总统，而削弱表述力度，那么可能埋下让金融市场和世界经济出现混乱的火种。

虽然努钦一贯对“强势美元”表示支持，但在与麻生的会谈中也有可能批评日本政府采取的政策是在“引导日元贬值”。如果出现这种情况，麻生将说明日本未长期干预汇率、日本央行货币宽松目的在于摆脱通缩而非引导日元贬值，以谋求理解。（完）