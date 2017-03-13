首个日本援建的缅甸少数民族住宅区竣工 3月10日，克伦族女性等在日本援建的住宅前跳舞。摄于缅甸Lay Kay Kaw村。（共同社）

【共同社Lay Kay Kaw3月13日电】在缅甸政府军与少数民族武装势力曾持续内战的该国东部的克伦邦，由日本援建的首个重建住宅区近日竣工。所在地Lay Kay Kaw村近日举行了纪念仪式。

这一重建项目是受缅甸政府与少数民族武装势力“克伦民族联盟”(KNU)等委托，由日本的公益财团法人“日本财团”接受外务省提供的约10亿日元（约合人民币6020万元）资金，于去年3月启动。正在许多地区由克伦族控制的克伦邦及孟邦的14处地点，建设1250户住宅、7所学校和3所医疗设施等。

一名2个月前从避难地泰国返回缅甸并入住重建住宅的男性（35岁）说：“因为是非法居留在泰国，很担心何时会被查处。多亏日本让我能够回到缅甸，非常感谢。”

仪式当天展示了在Lay Kay Kaw村建成的约100户住宅。医生丁妙温（Tin Myo Win）作为实际上相当于该国首脑的国务资政兼外长昂山素季的代理人出席了典礼。他说：“向日本表示感谢。希望此举能成为与少数民族和解的范例。”

在常年持续内战的缅甸，虽有KNU等部分武装势力已与政府达成了和平协议，但在东北部的掸邦等地，政府军与武装势力的冲突仍在继续，成为将与少数民族全面实现和平作为最重要政策的缅甸现政府的烦恼根源。

负责缅甸国民和解事务的日本政府代表、日本财团会长笹川阳平在仪式上表示：“希望能认识到和平之后有美好的未来在等待”，呼吁尽快实现全面和平。（完）