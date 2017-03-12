美国务卿15日起历访日中韩探讨朝鲜对策

【共同社华盛顿3月12日电】美国国务卿蒂勒森15日起访问日中韩三国，主要目的在于磋商如何应对在特朗普政府上台后两次强行发射弹道导弹的朝鲜。美国务院高官强调将探讨旨在阻止朝鲜核与导弹开发的战略，与对朝鲜具有影响力的中国“摸索最大限度的合作”。

蒂勒森15日将访问东京，17日到访首尔，18日抵达北京。在中国，除了外交部部长王毅外，还在协调与国家主席习近平举行会谈。

这将是蒂勒森就任国务卿后首次历访东亚，或许会成为预测特朗普政府亚洲外交的试金石。蒂勒森在日本将与首相安倍晋三、外相岸田文雄举行会谈，确认日美韩三国合作的重要性以制衡朝鲜。

特朗普政府正对朝鲜政策进行调整，包括行使军事力量和促使朝鲜体制转变等，不排除任何备选项。与日中韩的磋商预计也将反映到政策调整之中。

美国务院高官强调称“朝鲜多次无视联合国安理会决议，要令其对此承担责任”，包括新的制裁在内，“将寻找最有效的组合（手段）”以加强压力。

美方将要求中国对朝鲜施加影响，并力争构筑“具有建设性的着眼于成果”（美国务院高官语）的美中关系。在敦促中方努力改善美中贸易不平衡的同时，还将就中方反对的在韩国部署美军最尖端陆基导弹拦截系统“萨德”（THAAD）一事谋求理解。

美中两国政府正为尽早举行首脑会谈而协调日程，但据8日退任的助理国务卿拉塞尔透露，蒂勒森将不会提及具体日程。

在前总统朴槿惠被罢免的韩国，蒂勒森将与代理总统黄教安、外长尹炳世举行会谈，确保维持牢固的美韩同盟。（完）