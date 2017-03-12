日本三大券商预测主要企业2017年度净利润增长超10%

【共同社3月12日电】野村证券、SMBC日兴证券与大和证券三家日本大型证券公司近日汇总了国内主要企业2017年度的业绩预测，认为净利润将较上一年度增长超过10%。这是由于考虑到日元持续贬值，汽车等制造业业绩将表现良好。然而因美国总统特朗普具有保护主义色彩的政策动向以及汇率变动，导致预测被打乱的担忧也依然存在。

野村证券对335家主要企业的2017年度净利润进行了估算，预测将增长11.6%。日兴证券与大和证券各自对250家企业和208家企业进行了估算，分别预测增长15.4%和11.5%。

三大券商各自选择东京证券交易所主板上市公司等进行了分析。野村证券与日兴证券的2017年度对象期间是结算期为2017年4月至2018年3月的企业，大和证券则是2017年7月至2018年6月。

三大券商均预测制造业利润增长将在20%左右。从行业来看，大和证券预测2017年度汽车行业利润将由2016年度的减少8%转为增长8%，电机行业则将大幅增长39%。野村证券和日兴证券也给出了类似的预测。

这是由于有观点认为日元贬值趋势将固定下来，出口相关企业的盈亏状况将有所改善。三大券商把2016年度美元兑日元的预测汇率设为略高于108，而2017年度的该数据则设为在114～115。如果按照这一水平发展，机械及钢铁制造厂商或也可获利。

然而围绕特朗普制约日元贬值等美国的动向，企业的警惕感可谓根深蒂固。实施调查的大和证券股市高级策略师高桥和宏说：“美国政府具有很多不确定因素，预测时未能加入所有政策影响因素。”（完）