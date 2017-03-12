安倍今春外交日程密集 继续“俯瞰地球仪外交”

【共同社3月12日电】日本首相安倍晋三今年春季的外交日程安排相当密集。13日与沙特阿拉伯国王萨勒曼举行首脑会谈；16日会见美国务卿蒂勒森；19日启程赴欧洲出访德法等国。美国副总统彭斯将于4月访日，同月安倍将出访俄罗斯，5月下旬还将出席在意大利西西里岛举行的日美欧七国集团（G7）峰会。安倍继续着“俯瞰地球仪外交”。

在原油价格下降等形势下，沙特正在谋求改革经济结构，摆脱对石油的依赖。首脑会谈中，安倍将磋商日本对沙特改革提供的具体合作。发表联合文件也在协调之中。

蒂勒森则是就任国务卿以来首次访问亚洲。除安倍之外，他还将会见外相岸田文雄。安倍有意就日美针对朝鲜核与导弹开发问题的合作进行确认，强化与特朗普政府的关系。鉴于彭斯将访日，两国计划确认启动“日美经济对话”。

19日起，安倍将访问德国、法国和意大利，分别与各国首脑举行会谈。会谈除就自由贸易体制的重要性达成共识之外，还将确认为顺利召开G7峰会提供合作。安倍将顺道前往比利时，与欧盟（EU）首脑就尽早缔结日本和欧盟的经济伙伴关系协定（EPA）交换意见。

计划4月下旬进行的访俄行程中，安倍将同俄罗斯总统普京会谈，力促能有利于包括北方四岛领土问题在内的和平条约缔结谈判出现进展。

围绕该问题，本月18日在东京，日俄政府将围绕在北方四岛的共同经济活动举行首次副外长级磋商。20日将召开自2013年11月以来的第二次日俄外长防长磋商（2+2），旨在建立信赖关系并为安倍访俄做准备。（完）