独家：日本政府曾向马来西亚提供金正男指纹

马来西亚警方确认死亡男子为金正男 3月10日，马来西亚警察总长哈立德在记者会上表示已最终确认2月在吉隆坡机场被毒害的男子是金正男。图为金正男。（共同社）

【共同社吉隆坡、马尼拉3月13日电】12日获悉，关于朝鲜劳动党委员长金正恩异母长兄金正男遇害案，日本政府曾向马来西亚方面提供了2001年金正男在成田机场被扣押时采集的指纹。多名相关人士透露了该消息。美国等多个国家被认为为案件调查以及保护金正男之子金韩松而采取了行动，这是首次判明日本提供的具体合作。

金正男遇害至本月13日已满一个月。围绕这起涉嫌朝鲜国家参与的案件，各国暗中进行国际合作处理的情况也逐渐曝光。

马来西亚警方10日宣布最终确认死亡男子为金正男。虽然相关人士称通过“特殊方法”获得了金正男家属的DNA，似乎成为了决定性证据，但据悉日方提供的信息也在身份确认工作中得到了活用。

2月13日，金正男在吉隆坡国际机场被涂在脸部的神经毒剂VX杀害。据相关人士介绍，马来西亚警方并未立即发现死亡男子为金正男，先联系了韩国大使馆而非朝鲜大使馆。这成为了韩国情报机构参与初期调查的契机。

另一方面，日本政府提供了金正男的指纹及脸部照片等身体特征数据。据悉，马方2月22日前后还照会了被认为住在澳门的金韩松所在地的有关信息，这证实双方接触曾经陷入困境。

作为已故朝鲜劳动党总书记金正日的长子，金正男曾使用假护照多次赴日，日本公安部门每次都暗中跟踪监视。2001年5月金正男从新加坡抵达成田机场时，日本入国管理部门将其扣押，在驱逐出境之前采集了他的指纹。

另一方面，声称已将金韩松转移到安全场所的民间团体“千里马民防卫”表示荷兰、中国、美国和希望匿名的共四国政府提供了援助。有观点认为美国在确定毒剂及追查嫌疑人方面提供了合作，也有人猜测美国正在保护金韩松。（完）