西之表市再次启动市长选举 接纳美军训练成争论点

【共同社3月13日电】日本鹿儿岛县西之表市市长选举12日发布公告，4名无党派候选人报名参选。是否接纳中央政府正在探讨的在该市无人岛马毛岛上进行美军航母舰载机陆上模拟起降训练（FCLP）成主要争论点，目前为1人赞成、3人反对。选举结果可能对计划的走向产生影响。

该市1月举行了市长选举，但因没有候选人得票数达到法定当选票数而再次启动选举工作。此次将于3月19日进行投计票。由于现任市长表明引退，在1月选举时参选的6名候选人中有4人再度参选。

赞成接纳FCLP计划的原市议会议员滨上幸十（66岁）指出，美军整编补助金具有激活地区的效果。原市议员榎元一已（63岁）、原市议员小仓伸一（64岁）、原报社记者八板俊辅（63岁）列举了事故及噪音问题表明了反对。

FCLP目前暂时在太平洋上的硫黄岛（东京都）实施。随着航母舰载机将从神奈川县的厚木基地转移至山口县的岩国基地，日本政府探讨在马毛岛建设自卫队设施用于训练。另外，还设想用作隶属美军普天间机场（冲绳县宜野湾市）的新型运输机“鱼鹰”训练转移地。

1月29日的投计票中八板得票最多，为2428票，但未达到2543票这一法定得票数，即有效投票总数的四分之一。（完）