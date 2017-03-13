民进党定期党大会提出为提前实现零核电制定法案 3月12日下午，日本民进党党首莲舫（中央）等在东京召开的党大会上打气高呼“加油”。莲舫致辞时宣布为把实现“零核电”的目标时间提前将制定基本法案。（共同社）

【共同社3月13日电】日本民进党12日在东京都内的酒店召开定期党大会，党首莲舫致辞时正式宣布为把“2030年代”实现“零核电”的目标时间提前，将制定基本法案。关于下届众院选举，莲舫表示“将赌上政治生涯的一切，力争由民进党实现政权更迭”，呼吁党内团结。不过，她并未提及是否携手共产党等展开在野党合作。

会上敲定了“与安倍政府推进的强者政治明确对决”的2017年度活动方针，这是该党现行领导层迎来的首次定期党大会。

莲舫强调了实现政权更迭的决心，但由于该党支持率低迷，能在多大程度上重塑国民的期待尚是未知数。民进党未邀请共产、自由、社民各在野党干部作为来宾出席会议。

有关能源政策，莲舫表示“为迎接下届众院选举，将起草基本法案，使提前摆脱对核电的依赖成为可能”。在会后的记者会上，莲舫还表示“将研究有可行性的法案内容进行起草”，但她未谈及力争提前至“2030年”的目标年限。

针对下届众院选举，莲舫在会上强调“目前正是最关键的时刻，将以高度严肃与强烈的危机感严阵以待”。关于7月的东京都议会选举，莲舫表示希望构建全党迎战态势。她称：“虽然是地方选举，但会对国政选举产生影响。这一瞬间开始全党将开始备战。”

有关作为党内招牌政策的教育无偿化问题，莲舫主张“最大的课题是财源，需要修宪纯属搪塞”，以牵制将此作为修宪项目展开研究的自民党与日本维新会。莲舫称财源最多为5万亿日元（约合人民币3000亿元），将用消费税率提升至10%时的1%部分等。

活动方针将今年定位为“政治决战之年”，提出“加快增进在野党合作，阻止安倍政府继续强大”。关于与其他在野党协调众院选举候选人事宜，方针中列举了“将从当选人数最大化这一立场出发作出综合判断”的课题。（完）